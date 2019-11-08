Transporteurs

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) confie l’exploitation des réseaux de transports d’Île-de-France aux opérateurs :

Contrats avec les opérateurs de transport

De nouveaux contrats ont été signés en novembre 2015 avec la RATP (pour la période 2016-2020) et avec la SNCF (pour la période 2016-2019). Ces contrats donnent un cadre pour l’organisation et le développement des transports en commun en Île-de-France. Ils permettent ainsi la mise en œuvre opérationnelle des politiques d’offre et de service pour les voyageurs franciliens et confirme l’amélioration des transports en commun décidés par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France.

Ces améliorations portent sur la sécurité, l’information des voyageurs en temps réel, la propreté et la mise en œuvre de nouveaux services, 490 agents supplémentaires seront déployés sur cette période pour renforcer l’accueil et la sécurité des voyageurs à bord des trains, des bus, et en station et en gares.

Ces contrats prévoient 12,3 milliards d’euros d’investissements pour, notamment, le renouvellement du matériel roulant, la transition énergétique, l’amélioration et la construction de nouvelles gares, des stations, etc.

La Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État pour réaliser le nouveau métro automatique du Grand Paris. Elle pilote un projet de réseau de transport, le Grand Paris Express, dont le tracé a été précisé par un débat public sans précédent, réunissant les points de vue de l’État et de la Région Île-de-France et qui bénéficie aujourd’hui d’une très forte adhésion des Franciliens et de leurs élus.

Elle est un établissement public placé sous la tutelle du ministère du Logement et de l’égalité des territoires, ainsi que du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie et les ministères de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique et des Finances et des Comptes publics.

La Société du Grand Paris a établi la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris. Elle doit également en assurer la réalisation, qui comprend notamment :