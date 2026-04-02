Autoridades locales, den la bienvenida a una Maison du Vélo Mobile

¿Qué es una casa móvil de bicicletas?

Una Maison du Vélo móvil es un espacio itinerante dedicado al ciclismo.

Instalado temporalmente en tu municipio, facilita la práctica y difunde una auténtica cultura ciclista a todos los públicos.

En colaboración con actores locales del ciclismo (asociaciones, empresas privadas), ofrece una amplia gama de servicios:

Prueba de conducción y alquiler de bicicletas

Mantenimiento y reparaciones menores

Información y asesoramiento sobre ayudas y servicios existentes

sobre ayudas y servicios existentes Entrenamiento y actividades relacionadas con el ciclismo

Principiantes, usuarios habituales, personas reacias o personas con necesidades específicas (profesionales, movilidad reducida): todo el mundo encontrará el apoyo adecuado gracias a nuestros asesores de movilidad.