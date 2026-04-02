Autoridades locales, den la bienvenida a una Maison du Vélo Mobile

¿Qué es una casa móvil de bicicletas?
Una Maison du Vélo móvil es un espacio itinerante dedicado al ciclismo.
Instalado temporalmente en tu municipio, facilita la práctica y difunde una auténtica cultura ciclista a todos los públicos.
En colaboración con actores locales del ciclismo (asociaciones, empresas privadas), ofrece una amplia gama de servicios:
- Prueba de conducción y alquiler de bicicletas
- Mantenimiento y reparaciones menores
- Información y asesoramiento sobre ayudas y servicios existentes
- Entrenamiento y actividades relacionadas con el ciclismo
Principiantes, usuarios habituales, personas reacias o personas con necesidades específicas (profesionales, movilidad reducida): todo el mundo encontrará el apoyo adecuado gracias a nuestros asesores de movilidad.
¿Por qué alojar un móvil de Maison du Vélo?
Impulsada por asociaciones ciudadanas, la dinámica de las Maisons du Vélo se está desarrollando ahora en toda Francia.
Organizar este servicio en tu municipio significa:
- Fomentar concretamente los modos activos
- Apoyo a la transición ecológica local
- Promueve tu compromiso con la movilidad sostenible
- Ofrecer un servicio visible, útil y accesible para todos
¿Te gustaría organizar una Maison du Vélo Mobile?
La implementación se realiza simplemente en 3 pasos:
- Presentación del sistema: funcionamiento, duración, programación y temas.
- Adaptación a tu territorio: juntos personalizamos la intervención (zona de recepción, horarios, recurrencia de la pasada, etc.)
- Definición del acuerdo de ocupación.
Un despliegue gradual por todo el país
Para julio de 2026, cada departamento contará con una Maison du Vélo Mobile para garantizar un acceso equitativo en toda la región de Île-de-France.
¡Los dos primeros ya circulan en los Ivelinos y en el Val d'Oise!