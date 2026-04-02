Collectivités, accueillez une Maison du Vélo Mobile

Qu’est-ce qu’une Maison du Vélo mobile ?

Une Maison du Vélo mobile est un espace itinérant dédié au vélo.

Installée temporairement sur votre commune, elle facilite la pratique et diffuse une véritable culture vélo auprès de tous les publics.

En lien avec les acteurs locaux du vélo (associations, entreprises privées), elle propose un large panel de services :

Essai et location de vélos

de vélos Entretien et petites réparations

Information et conseil sur les aides et services existants

sur les aides et services existants Formations et animations autour de la pratique du vélo

Débutants, pratiquants réguliers, publics réticents ou ayant des besoins spécifiques (professionnels, mobilité réduite) : chacun y trouvera un accompagnement adapté grâce à nos conseillers mobilités.