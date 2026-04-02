Collectivités, accueillez une Maison du Vélo Mobile

Qu’est-ce qu’une Maison du Vélo mobile ?
Une Maison du Vélo mobile est un espace itinérant dédié au vélo.
Installée temporairement sur votre commune, elle facilite la pratique et diffuse une véritable culture vélo auprès de tous les publics.
En lien avec les acteurs locaux du vélo (associations, entreprises privées), elle propose un large panel de services :
- Essai et location de vélos
- Entretien et petites réparations
- Information et conseil sur les aides et services existants
- Formations et animations autour de la pratique du vélo
Débutants, pratiquants réguliers, publics réticents ou ayant des besoins spécifiques (professionnels, mobilité réduite) : chacun y trouvera un accompagnement adapté grâce à nos conseillers mobilités.
Pourquoi accueillir une Maison du Vélo mobile ?
Initiée par des associations citoyennes, la dynamique des Maisons du Vélo se développe aujourd’hui partout en France.
Accueillir ce service sur votre commune, c’est :
- Encourager concrètement les modes actifs
- Soutenir la transition écologique locale
- Valoriser votre engagement en faveur des mobilités durables
- Proposer un service visible, utile et accessible à tous
Vous souhaitez accueillir une Maison du Vélo Mobile ?
La mise en place se fait simplement en 3 étapes :
- Présentation du dispositif : fonctionnement, durée, programmation et thématiques.
- Adaptation à votre territoire : nous personnalisons ensemble l’intervention (lieu d'accueil, horaires d'ouvertures, récurrence du passage...)
- Définition de la convention d'occupation.
Un déploiement progressif sur tout le territoire
D’ici juillet 2026, chaque département disposera d’une Maison du Vélo Mobile pour garantir un accès équitable dans toute l'Île-de-France.
Les deux premières circulent déjà dans les Yvelines et dans le Val d'Oise !