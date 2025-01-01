Download gratuito

O smartphone,

Valide suas jornadas com o celular

  • Recomplete seu passe Navigo
  • Pule a fila nas máquinas de venda automática
Instale o aplicativo
Ilustração mostrando uma validação de viagem via smartphone

Ilustração mostrando que você precisa clicar no ícone Comprar na barra de menu para comprar ingressos

Quais ingressos estão disponíveis?

Você quer validar suas jornadas com o celular ? Os seguintes bilhetes estão disponíveis para compra e, portanto, para validação, diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités:

Quais ingressos estão disponíveis?

Você quer validar suas jornadas com o celular ? Os seguintes bilhetes estão disponíveis para compra e, portanto, para validação, diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités:

Para poder ver este vídeo, deve

Descrição da imagem

© Copyright

O MF19: uma nova visão de mobilidade

Nossa forma de enxergar a vida cotidiana está evoluindo, assim como nossa visão de transporte.

Para se adaptar aos novos requisitos e oferecer uma solução para os desafios da frequência, um novo padrão precisou ser inventado. Este é o MF19 : um trem modular, símbolo de modernidade, projetado para enfrentar os desafios do amanhã e as necessidades do presente.

Descrição da imagem

© Copyright

Instale o aplicativo e comece a aproveitar todos os seus benefícios!

  1. 1. Escaneie o QR Code com seu celular
  2. 2. Clique no link
  3. 3. Baixe o aplicativo
Saiba Mais
m mostrando um passe Navigo sendo recarregado pelo aplicativo Île-de-France Mobilités