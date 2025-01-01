Valide suas jornadas com o celular

Quais ingressos estão disponíveis?
Você quer validar suas jornadas com o celular ? Os seguintes bilhetes estão disponíveis para compra e, portanto, para validação, diretamente pelo aplicativo Île-de-France Mobilités:
Nossa forma de enxergar a vida cotidiana está evoluindo, assim como nossa visão de transporte.
Para se adaptar aos novos requisitos e oferecer uma solução para os desafios da frequência, um novo padrão precisou ser inventado. Este é o MF19 : um trem modular, símbolo de modernidade, projetado para enfrentar os desafios do amanhã e as necessidades do presente.
