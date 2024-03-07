Auf der Website

Die leicht lesbare Karte (FAL), die Karte für Rollstuhlfahrer und die Pariser Karte für Personen mit eingeschränkter Mobilität finden Sie auf der Seite "Zugänglichkeit, Mobilität und Behinderung".

In der mobilen App

In der App steht nur die leicht lesbare Karte zum Download zur Verfügung. Es ist ganz unten auf der Startseite der App zugänglich, wenn Sie auf "Regionale Karten" klicken und dann den 4. Plan von oben "Leicht lesbarer Plan" herunterladen.

Sie finden auch alle Informationen zu den einfachen Erreichbarkeiten Ihrer Reise am Ende Ihrer Roadmap (wenn Sie ein Routensuchergebnis auswählen).