À quoi servira l’atelier-garage de Massy-Palaiseau ?

L'atelier-garage sera le lieu de maintenance et de stockage des 25 rames qui circuleront sur la ligne du tram-train T12. Il s’inscrira dans une démarche environnementale durable et s'intégrera harmonieusement à son environnement. En plus de ses fonctions d’entretien et de garage, l’atelier-garage accueillera le poste de commandement de la ligne. Il fonctionnera 24 h / 24, 7 jours sur 7 pour garantir la gestion et la régulation du trafic. Plus d'informations ici.