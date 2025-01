Le passage entre les deux modes s’effectuera via la zone de débranchement. Située au niveau du croisement de la rue de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge et de la RD257 à Épinay-sur-Orge, il s’agit d’une zone de transition au sein de laquelle le tram-train quitte les voies ferrées pour emprunter les voies de tramway via un aiguillage.