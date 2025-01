Est-ce que le tram-train T12 circulera à une fréquence plus importante que le RER C ?

La fréquence de passage actuelle du RER C est de 15 minutes aux heures de pointe et de 30 minutes aux heures creuses. Le tram-train T12 aura une fréquence plus élevée qui sera de l’ordre de 10 à 12 minutes aux heures de pointe et de 15 minutes aux heures creuses. L’amplitude des heures de pointe s’étend approximativement de 6h à 9h30 le matin et de 16h00 à 20h00 le soir.