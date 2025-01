Comment sera organisé le futur pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge ?

La station Épinay-sur-Orge sera installée sur une partie de l’actuel parking de la gare RER. Une gare routière sera implantée à proximité permettant d’accéder aux lignes de bus locales. Il sera possible d’accéder au parking et à la station depuis la RD257 via un passage spécialement aménagé au-dessus de l’Yvette. Les habitants du quartier Grand Vaux de Savigny-sur-Orge pourront facilement rejoindre la station grâce à la création d’une liaison cyclo-piétonnepassant sous les voies du RER C.