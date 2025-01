Suite à l’arrivée du tram-train T12, est-ce que le passage à niveau de l’actuelle gare de Petit Vaux sera supprimé ?

Aucune modification n’est actuellement prévue sur le mode de fonctionnement du passage à niveau de la gare de Petit-Vaux et sur les circulations routières. Le passage à niveau sera ouvert s’il y a un tramway à l’arrêt. Il ne sera fermé qu’au départ du tramway. La traversée via le passage à niveau sera donc toujours possible et les accès existants à la station ne seront pas modifiés.