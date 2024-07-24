A seconda del tipo di disabilità, sono disponibili diverse opzioni di trasporto. Accedi alle informazioni su accessibilità e disabilità

Servizio navetta accessibile alle persone con biglietto da competizione PFR (persona in sedia a rotelle) e PSH (persona con disabilità)

Se, al momento dell'acquisto del tuo biglietto per una o più competizioni, hai indicato di essere una persona con disabilità, ti è stata inviata un'e-mail con un link al centro prenotazioni. Grazie a questo link, puoi prenotare una navetta che ti dà accesso diretto alla tua sede di gara. Accedi a tutte le informazioni su queste navette.

ATTENZIONE: questo servizio è a pagamento, e non è incluso nell'acquisto di un Paris Pass 2024.

Per trovare la facilità di accesso direttamente dalla ricerca del percorso:

Dall'app Transport Public Paris 2024

Nella pagina dei risultati della ricerca del percorso, fai clic in alto a destra dello schermo per ottenere le impostazioni. Sarai quindi in grado di indicare se sei su una sedia a rotelle e selezionare un percorso adatto.

Più in generale, quando selezioni un risultato nella tua ricerca di percorso, ti vengono presentate tutte le modalità di accessibilità nelle stazioni che percorri. È disponibile anche un numero di telefono gratuito: Infomobi 09 70 81 82 83 85 per aiutarti in viaggio (disponibile dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7 tranne il 1 maggio).

Dal sito dell'Île-de-France Mobilités

Dalla sezione "itinerario" della sezione "Come muoversi" del sito web, è possibile selezionare diversi criteri di "facilità di accesso" e in particolare conoscere per ogni viaggio proposto i dispositivi di accessibilità messi in atto (aiuto in stazione, annuncio acustico, ascensore, ecc.) o trovare un percorso adatto per viaggiare in sedia a rotelle.

Basta cliccare su "salva queste strutture di accesso" per salvare i criteri selezionati.

Disponibilità ascensori:

Consulta l'elenco delle linee accessibili con l'ascensore. Seleziona la linea che ti interessa per ottenere una descrizione delle condizioni degli ascensori ad ogni fermata.