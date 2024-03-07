Dove posso trovare mappe di transito accessibili?
Sul sito
Puoi trovare la mappa di facile lettura (FAL), la mappa per i passeggeri in sedia a rotelle e la mappa di Parigi per le persone a mobilità ridotta dalla pagina "Accessibilità dei trasporti, mobilità e disabilità".
Sull'app mobile
Sull'app, solo il piano di facile lettura sarà disponibile per il download. Sarà accessibile nella parte inferiore della home page dell'applicazione, quando si fa clic su "Mappe regionali", quindi scaricare il 4 ° piano dall'alto "Piano di facile lettura".
Sarai anche in grado di trovare tutte le informazioni relative alla facilità di accesso del tuo viaggio nella parte inferiore della tua tabella di marcia (quando selezioni un risultato di ricerca del percorso).