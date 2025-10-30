Servizio navetta accessibile alle persone con biglietto da competizione PFR (persona in sedia a rotelle) e PSH (persona con disabilità)

Se, al momento dell'acquisto del tuo posto per una o più competizioni, hai indicato di essere una persona con disabilità, ti è stata fornita un'e-mail di accesso al centro prenotazioni per navette accessibili. Grazie a questo link, puoi prenotare una navetta che ti dà accesso diretto alla tua sede di gara.

Accedi a tutte le informazioni su queste navette.

ATTENZIONE: questo servizio è a pagamento, e non è incluso nell'acquisto di un Paris Pass 2024.

Accessibilità nelle sedi di gara

Troverai direttamente nella tua tabella di marcia, sull'applicazione Transport Public Paris 2024 e sul sito web di Île-de-France Mobilités, la mappa del luogo di gara in cui ti stai dirigendo. Questa mappa è disponibile in formato PDF scaricabile e indica le diverse voci disponibili per PSH/PFR. Attenzione: il formato del documento non ci consente di renderlo accessibile alle persone ipovedenti.

Accedi a tutte le informazioni sull'accessibilità dei trasporti pubblici in Île-de-France.