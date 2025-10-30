Sono una persona con mobilità ridotta, come posso raggiungere il mio luogo di gara?

Aggiornato su 30 ottobre 2025

Servizio navetta accessibile alle persone con biglietto da competizione PFR (persona in sedia a rotelle) e PSH (persona con disabilità) 

Se, al momento dell'acquisto del tuo posto per una o più competizioni, hai indicato di essere una persona con disabilità, ti è stata fornita un'e-mail di accesso al centro prenotazioni per navette accessibili. Grazie a questo link, puoi prenotare una navetta che ti dà accesso diretto alla tua sede di gara.

Accedi a tutte le informazioni su queste navette.

ATTENZIONE: questo servizio è a pagamento, e non è incluso nell'acquisto di un Paris Pass 2024.

Accessibilità nelle sedi di gara

Troverai direttamente nella tua tabella di marcia, sull'applicazione Transport Public Paris 2024 e sul sito web di Île-de-France Mobilités, la mappa del luogo di gara in cui ti stai dirigendo. Questa mappa è disponibile in formato PDF scaricabile e indica le diverse voci disponibili per PSH/PFR. Attenzione: il formato del documento non ci consente di renderlo accessibile alle persone ipovedenti.

Accedi a tutte le informazioni sull'accessibilità dei trasporti pubblici in Île-de-France.