Dependendo do tipo de deficiência, várias opções de transporte estão disponíveis. Acesse informações dedicadas à acessibilidade e deficiência

Serviço de transporte acessível para pessoas com ingresso de competição PFR (usuário de cadeira de rodas) e PSH (pessoa com deficiência)

Se, ao comprar seu ingresso para uma ou mais competições, indicou que era uma pessoa com deficiência, um e-mail com o link para o centro de reservas era enviado para você. Graças a este link, você pode reservar um ônibus para acessar diretamente o local da competição. Acesse todas as informações sobre esses ônibus auxiliares.

ATENÇÃO: este serviço está sujeito a custo e não está incluído na compra de um passe Paris 2024.

Para encontrar as facilidades de acesso diretamente na sua rota, pesquise:

Do aplicativo Paris 2024 Public Transport

Na página de resultados da rota, clique no canto superior direito da tela para ver as configurações. Assim, você poderá indicar se está em cadeira de rodas e escolher uma rota adequada.

De forma mais geral, ao selecionar um resultado na busca da rota, você recebe todas as opções de acessibilidade nas estações que está visitando. Um número de telefone sem sobretaxa também está disponível: Infomobi 09 70 81 82 83 85 para ajudar na sua viagem (disponível entre 7h e 22h, 7 dias por semana, exceto 1º de maio).

Do site Île-de-France Mobilités

Na seção "itinerário" da seção "Como se deslocar" do site, você pode selecionar vários critérios de "facilidade de acesso" e, em particular, descobrir, para cada rota proposta, os dispositivos de acessibilidade implementados (assistência na estação, anúncio sonoro, elevador, etc.) ou encontrar uma rota adaptada para viagens em cadeira de rodas.

Basta clicar em "salvar essas facilidades de acesso" para que os critérios selecionados sejam salvos.

Disponibilidade de elevadores:

Consulte a lista de linhas acessíveis por elevador. Selecione a linha que você tem interesse para obter uma descrição do status dos teleféricos em cada parada.