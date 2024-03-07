No site

Você pode encontrar o mapa fácil de ler (FAL), o mapa para passageiros em cadeiras de rodas e o mapa de Paris para pessoas com mobilidade reduzida na página "Acessibilidade de transporte, mobilidade e deficiência".

No aplicativo móvel

No aplicativo, apenas o mapa fácil de ler estará disponível para download. Ele estará acessível na parte inferior da página inicial do app, quando você clicar em "Regional Maps" e baixar o quarto mapa no topo "Easy to Read Map".

Você também poderá encontrar todas as informações relacionadas à facilidade de acesso da sua rota no final da rota (quando selecionar um resultado de busca de rota).