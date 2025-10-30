Sou uma pessoa com mobilidade reduzida, como faço para chegar ao local da competição?

Atualizado em 30 outubro 2025

Serviço de transporte acessível para pessoas com ingresso de competição PFR (usuário de cadeira de rodas) e PSH (pessoa com deficiência) 

Se, ao comprar seu ingresso para uma ou mais competições, você indicou que é uma pessoa com deficiência, recebeu um e-mail para acessar o centro de reservas de ônibus acessíveis. Graças a este link, você poderá reservar um ônibus que permitirá acessar diretamente o local da competição.

Acesse todas as informações sobre esses ônibus auxiliares.

ATENÇÃO: este serviço está sujeito a custo e não está incluído na compra de um passe Paris 2024.

Acessibilidade em locais de competição

Você encontrará diretamente no seu roadmap, no aplicativo Paris 2024 Public Transport , assim como no site da Île-de-France Mobilités, o mapa do local da competição para onde está se dirigindo. Este plano está disponível em formato PDF para download e indica as diferentes entradas acessíveis a pessoas com deficiência/PFRs. Por favor, note: o formato do documento não nos permite torná-lo acessível a pessoas com deficiência visual.

Acesse todas as informações sobre a acessibilidade do transporte público em Île-de-France.