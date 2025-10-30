Serviço de transporte acessível para pessoas com ingresso de competição PFR (usuário de cadeira de rodas) e PSH (pessoa com deficiência)

Se, ao comprar seu ingresso para uma ou mais competições, você indicou que é uma pessoa com deficiência, recebeu um e-mail para acessar o centro de reservas de ônibus acessíveis. Graças a este link, você poderá reservar um ônibus que permitirá acessar diretamente o local da competição.

Acesse todas as informações sobre esses ônibus auxiliares.

ATENÇÃO: este serviço está sujeito a custo e não está incluído na compra de um passe Paris 2024.

Acessibilidade em locais de competição

Você encontrará diretamente no seu roadmap, no aplicativo Paris 2024 Public Transport , assim como no site da Île-de-France Mobilités, o mapa do local da competição para onde está se dirigindo. Este plano está disponível em formato PDF para download e indica as diferentes entradas acessíveis a pessoas com deficiência/PFRs. Por favor, note: o formato do documento não nos permite torná-lo acessível a pessoas com deficiência visual.

Acesse todas as informações sobre a acessibilidade do transporte público em Île-de-France.