Which tickets are available on contactless media?
Most of the transport tickets are available on the Navigo passes. The tickets that can be loaded are different depending on the type of pass.
Find here the different tickets available on contactless devices
|App Île-de-France Mobilités
|Navigo Pass
|Navigo Easy Pass
|Navigo Discovery Pass
|Navigo Imagine R Pass
|Annual Navigo Pass
|SMS
|Cardboard ticket
|Navigo Liberté+
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket Metro Train RER
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Ticket Bus Tram
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Paris <> Airport Ticket
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Orly Bus/Roissy Bus
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Navigo Day Pass
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Navigo Week Pass
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Navigo Month Pass
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Annual Navigo Pass
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Paris Tour Package
|Oui - Yes
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R Junior Package
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R School Package
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Imagine R Student Package
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Scol'R Card
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Regular bus school card
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|50% discount
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Solidarity Free of charge
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Amethyst Package
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Navigo Annual Package Senior Pricing
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Free Package for young people in integration
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|50% Voluntary Civic Service Discount
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Packages or tickets for people with disabilities
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Packages or tickets for disabled people
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|t+ ticket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Origin-Destination Ticket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Boarding ticket
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Boarding ticket by SMS
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Non - No
|Oui - Yes
|Non - No
|Anti-pollution package
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No
|Fête de la musique
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Oui - Yes
|Non - No
|Non - No