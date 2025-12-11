Which tickets are available on contactless media?

Updated on Dec 11 2025

Most of the transport tickets are available on the Navigo passes. The tickets that can be loaded are different depending on the type of pass.

Find here the different tickets available on contactless devices

Tableau de données
App Île-de-France MobilitésNavigo PassNavigo Easy PassNavigo Discovery PassNavigo Imagine R PassAnnual Navigo PassSMSCardboard ticket
Navigo Liberté+Oui - YesOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket Metro Train REROui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Ticket Bus TramOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Paris <> Airport TicketOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Orly Bus/Roissy BusOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Navigo Day PassOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Navigo Week PassOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Navigo Month PassOui - YesOui - YesNon - NoOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Annual Navigo PassNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Paris Tour PackageOui - YesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R Junior PackageNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R School PackageNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Imagine R Student PackageNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - No
Scol'R CardNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Regular bus school cardNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
50% discountNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Solidarity Free of chargeNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Amethyst PackageNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Navigo Annual Package Senior PricingNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - NoNon - No
Free Package for young people in integrationNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
50% Voluntary Civic Service DiscountNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Packages or tickets for people with disabilitiesNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
Packages or tickets for disabled peopleNon - NoOui - YesNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - No
t+ ticketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Origin-Destination TicketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Boarding ticketNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - Yes
Boarding ticket by SMSNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoNon - NoOui - YesNon - No
Anti-pollution packageOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No
Fête de la musiqueOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesOui - YesNon - NoNon - No