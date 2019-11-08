Contrato STIF-RATP

Objetivos de pontualidade reafirmados

Na rede de ônibus, a Île-de-France Mobilités e a RATP começaram a revisar os tempos de viagem de todas as linhas. Um comitê de monitoramento do tempo de viagem examinará a discrepância entre os horários teóricos e reais de todas as linhas de ônibus durante a duração do contrato.

A partir de 2016, recursos adicionais serão alocados, por meio do recrutamento de 160 operadores, nas 40 linhas de ônibus mais penalizadas pelas condições de tráfego. Além disso, a RATP se comprometeu a recrutar mais 250 agentes para fortalecer a qualidade da produção. A implementação da oferta de ônibus é medida a cada trimestre.

RER: Nas linhas A e B, operadas em conjunto pela SNCF e RATP, os dois operadores continuarão sua colaboração para desenvolver uma oferta mais robusta, especialmente durante os horários de pico nas linhas A e L a partir da estação Saint-Lazare. Esse reforço da oferta é possível graças à maior capacidade dos novos trens.

Medição da pontualidade

A colaboração aprimorada com a SNCF Mobilités e a SNCF Réseau deve melhorar a gestão de situações disruptivas. Um indicador específico na linha A incentiva o progresso na pontualidade.

Além disso, a pontualidade agora é medida todo mês, o mais próximo possível das necessidades dos passageiros. Os resultados de pontualidade distinguem entre horários de pico e fora de pico.

Estações de atendimento

É realizado um monitoramento melhor do serviço da estação. A interconexão com a SNCF no RER é mantida em caso de greve (se o tráfego planejado for maior ou igual a 75% da oferta de referência).

Para o metrô, mecanismos incentivam a RATP a apresentar uma oferta o mais próxima possível das necessidades dos passageiros. A equalização anual não é mais válida, o tempo de espera no metrô não deve exceder 5 minutos até as 21h.

Melhoria da qualidade do serviço

Informação, segurança e limpeza melhoram a qualidade do serviço prestado aos passageiros.

Informações sobre Passageiros

Os dados de informações dos passageiros devem ser baseados sistematicamente em repositórios comuns, compartilhados entre operadores e reunidos pela Île-de-France Mobilités, inclusive em situações de interrupção. No curto e médio prazo, os passageiros terão acesso a informações multioperadoras e multimídia: mapeamento, telas dinâmicas, informações de áudio, etc. Assim, a Île-de-France Mobilités participa de serviços digitais atuais e futuros para viagens simples e fluidas, etc.

Dados em tempo real estão disponíveis no site de Dados Abertos da Île-de-France Mobilités.

Com base nesses dados, a Île-de-France Mobilités possibilita o desenvolvimento de novas aplicações por novos players.

Segurança e limpeza

Recursos adicionais possibilitam o fortalecimento da presença humana na estação e da segurança. O contrato prevê 100 agentes adicionais do GPSR e 100 mediadores adicionais para reforçar as equipes de apoio dos ônibus à noite.

As necessidades da Île-de-France Mobilités em termos de limpeza se refletem na renovação de certas estações do RER e no reforço da limpeza de estações, estações e trens.

Reclamações dos passageiros

A "Carta de Compromisso da Île-de-France para o processamento de reclamações" visa harmonizar práticas e compromissos nessa área. Inclui os padrões de qualidade a serem respeitados por todos os operadores e um sistema para compartilhamento de informações sobre assuntos comuns ao transporte na região de Île-de-France. Isso tornará possível responder de forma mais coordenada, eficiente e coerente às demandas dos viajantes.

Investimentos ambiciosos para a transição energética

O programa de investimentos soma 8,5 bilhões ao longo de 5 anos. Ele é orientado para a transição energética.

Além disso, esse programa de investimentos deve garantir a renovação da infraestrutura, a implementação dos planos diretores do RER, a automação contínua da linha 4 e dos sistemas operacionais do metrô, a modernização do sistema de bilhetagem, entre outros.

Uma preocupação ambiental e social reafirmada

Novas cláusulas possibilitam incentivar "compras de solidariedade".

As preocupações ambientais foram ampliadas para incluir qualidade do ar, ruído e exposição a campos eletromagnéticos.

Foi criado um incentivo financeiro para apoiar a obtenção (ou manutenção) da RATP sobre a gestão ambiental de locais industriais pela RATP.