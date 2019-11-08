Contrato STIF-SNCF

Objetivos de pontualidade reafirmados

O respeito pela pontualidade e qualidade da oferta é um imperativo fundamental.

Esse objetivo se reflete na implementação de várias medidas concretas para melhorar a confiabilidade da oferta:

Uma aproximação operacional dos operadores (SNCF Mobilités, SNCF Réseau, RATP) no RER A em tempo real, especialmente em situações de interrupção.

Implementação de um plano de ação específico para a rede Saint Lazare.

A forma como a pontualidade é calculada está mudando para refletir melhor a experiência dos passageiros:

Promovendo o progresso na pontualidade em toda a linha RER A,

Melhores informações sobre os serviços da estação, especialmente em situações de interrupção,

Monitoramento mais detalhado da pontualidade, distinguindo entre horários de pico e fora do pico,

Um incentivo financeiro calculado todo mês,

Levando em conta a jornada "origem-destino" do viajante, para se libertar da configuração ramal por ramal de certas linhas na rede. Esse método de cálculo será compartilhado com as associações de passageiros envolvidas e aplicado a partir de 2017 nas linhas C e D do RER.

Por fim, o novo contrato insiste em levar em conta e monitorar o impacto das obras planejadas, e os meios alternativos a serem implementados, no serviço prestado aos passageiros.

Uma demanda crescente por qualidade de serviço

290 agentes adicionais serão enviados para atender passageiros, para assistência, informação e segurança. A presença humana nas estações mais movimentadas garante a abertura até que o último trem, a EML (Equipe de Linha Móvel), seja mobilizado nas outras estações para oferecer um nível reforçado de serviço.

A teleoperação possibilitará garantir o funcionamento ideal dos equipamentos da estação (elevadores, escadas rolantes e validadores).

Pessoas com mobilidade reduzida se beneficiarão de uma solução de transporte em todas as estações acessíveis da rede, um sistema sem reserva nas estações SDA (mais de 90% dos valores) das 6h30 às 20h.

Informações regionais consistentes e padronizadas

As informações disseminadas aos passageiros serão harmonizadas: serão baseadas em padrões comuns a todos os operadores, a toda a rede e a todos os meios de informação (mapas, telas dinâmicas, informações sonoras, etc.), todos os meios de transporte combinados.

Além disso, dados em tempo real são disponibilizados em Dados Abertos.

Por fim, a experiência do passageiro será medida por meio de uma pesquisa de percepção única compartilhada entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF Mobilités entre cerca de 70.000 passageiros.

Reclamações dos passageiros

O desenvolvimento de uma "Carta de Compromisso de Île-de-France para o Processamento de Reclamações" harmonizará as práticas e compromissos dos operadores no processamento de reclamações de passageiros; Isso deve tornar possível responder de forma mais coordenada, eficiente e coerente aos usuários da região da Île-de-France.

Investimentos ambiciosos para modernizar as redes

€3,8 bilhões serão investidos ao longo de 4 anos para:

Renovação e modernização da frota de material rodante ferroviário

Adaptando oficinas de manutenção a novos equipamentos

Continuar a adaptação das estações: acessibilidade, renovação, dessaturação

continuar melhorando o conforto de espera e a informação para os passageiros na estação

facilitar a viagem do passageiro por meio de equipamentos intermodais: gligo, informações multimodais, etc.

Uma preocupação social e ambiental reafirmada

A SNCF Mobilités apresentará anualmente um relatório de Responsabilidade Social e Ambiental (CSR) específico para o TRANSILIEN na Île-de-France Mobilités. Essa avaliação mostrará a consideração da saúde dos passageiros e moradores locais, a busca pela sobriedade energética, os passos para obter ou manter a certificação ISO 14001 para centros de manutenção e os requisitos sociais.