Relações institucionais

Fornecendo expertise para organizações parceiras

A Île-de-France Mobilités, por meio de sua governança e competências, mantém relações com todos os atores nacionais e internacionais do transporte. É membro do Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), da Association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), da Association for the Development of Transport, Environment and Traffic Techniques (Atec ITS), da APUR (Atelier parisien d'urbanisme) e da Airparif.

Dentro desses órgãos, a Île-de-France Mobilités participa regularmente do desenvolvimento de programas anuais de estudo. No que diz respeito à Airparif, a Île-de-France Mobilités participa mais especificamente do desenvolvimento do Programa Regional de Monitoramento da Qualidade do Ar, que constitui o roteiro plurianual para a ação da Airparif.

Discutir os desafios do transporte público por meio de um diálogo contínuo com todas as partes interessadas

Além dos grupos dos quais é membro e membro, a Île-de-France Mobilités frequentemente se reúne com autoridades eleitas e parceiros da sociedade civil. Essas trocas são essenciais para desenvolver a expertise e compreender melhor o desafio do transporte público em Île-de-France.

Assim, a Île-de-France Mobilités intervê regularmente junto à Associação das Regiões da França ou à Associação de Prefeitos da Île-de-France (AMIF) para apresentar sua ação em todos os territórios. Île-de-France Mobilités oferece a autoridades eleitas, associações e usuários recomendações sobre mobilidade, qualidade de serviço, transição energética e intermodalidade.

Por fim, a Île-de-France Mobilités participa, assim que é convocada, no trabalho de instituições públicas responsáveis por questões econômicas, sociais e ambientais, como a Assembleia Nacional, o Senado e o Conselho Econômico e Social. Sua expertise em mobilidade ajuda a informar a ação pública.