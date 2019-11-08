Relações internacionais

Delegações estrangeiras

Todos os anos, a Île-de-France Mobilités recebe muitas delegações estrangeiras da Europa, Ásia, África, Oriente Médio e América, permitindo que a Île-de-France Mobilités apresente seu modelo de governança, sua organização, suas habilidades e seu know-how.

A Associação das Autoridades de Transporte das Metrópoles Europeias (EMTA)

Por iniciativa da Île-de-France Mobilités, a associação EMTA (Autoridades Metropolitanas Europeias de Transporte) foi criada em 1998. Atualmente, reúne 25 membros das maiores cidades de 15 países europeus, responsáveis pela organização do transporte público e da mobilidade sustentável para cerca de 85 milhões de cidadãos. O papel da EMTA é promover o diálogo, boas práticas e experimentação entre seus membros. A EMTA também defende os interesses das autoridades organizadoras de transporte em nível europeu e internacional, colocando no centro de suas preocupações as expectativas dos passageiros em termos de mobilidade sustentável e desenvolvimento da inovação.

A EMTA é uma interlocutora privilegiada para a Comissão Europeia, em particular para a Direção-Geral de Mobilidade e Transportes (DG MOVE), que participa regularmente dos seminários da associação, durante os quais são debatidas questões atuais sobre regulamentações europeias ou a evolução das condições econômicas. Publicações (Boletins Informativos da EMTA e Briefs da EMTA) surgiram desses seminários e contribuem para a reflexão sobre as políticas europeias de transporte.

A Rede Europeia POLIS

A POLIS é uma rede de cidades e regiões europeias que atuam no campo de tecnologias inovadoras em benefício do transporte em nível local, baseada no compartilhamento de experiências e conhecimentos. O objetivo do POLIS é melhorar o transporte urbano levando em conta as dimensões econômicas, sociais e ambientais do meio de transporte.

A Associação Internacional de Transporte Público (UITP)

Como membro da União Internacional do Transporte Público, a Île-de-France Mobilités integra o Comitê das Autoridades Organizadoras em questões de governança e organização do transporte público urbano. Esse Comitê se reúne duas vezes por ano e trata de questões-chave no campo da mobilidade urbana sustentável, como PDUs, veículos limpos, contratos com operadores, recursos financeiros, entre outros.