Transportadoras

A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confia a operação das redes de transporte da Île-de-France aos operadores:

Contratos com operadores de transporte

Novos contratos foram assinados em novembro de 2015 com a RATP (para o período 2016-2020) e com a SNCF (para o período 2016-2019). Esses contratos fornecem uma estrutura para a organização e o desenvolvimento do transporte público na região da Île-de-France. Assim, possibilitam a implementação operacional de políticas de oferta e serviço para passageiros na região da Île-de-France e confirmam a melhoria no transporte público decidida pelo Conselho da União dos Transportes da Île-de-France.

Essas melhorias estão relacionadas à segurança, informações em tempo real para os passageiros, limpeza e implementação de novos serviços; 490 agentes adicionais serão enviados durante esse período para fortalecer a recepção e a segurança dos passageiros a bordo de trens, ônibus e em estações e estações.

Esses contratos preveem investimentos de €12,3 bilhões para, entre outras coisas, a renovação do material rodante, a transição energética, a melhoria e construção de novas estações, estações, etc.

A Société du Grand Paris

A Société du Grand Paris é uma instituição pública criada pelo Estado para construir o novo metrô automático Grand Paris. Está pilotando um projeto de rede de transporte, o Grand Paris Express, cujo trajeto foi esclarecido por meio de um debate público sem precedentes, reunindo os pontos de vista do Estado e da Região da Île-de-France e que agora conta com muito forte apoio dos habitantes da região da Île-de-France e seus representantes eleitos.

É uma instituição pública sob supervisão do Ministério da Habitação e Igualdade Territorial, bem como do Ministério da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Energia e dos Ministérios da Economia, Recuperação Industrial e Assuntos Digitais, além das Finanças e Contas Públicas.

A Société du Grand Paris estabeleceu o projeto e desenvolvimento do plano geral e dos projetos de infraestrutura que compõem a rede de transporte público Grand Paris. Também deve garantir que seja realizado, o que inclui, em particular: