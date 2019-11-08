Contrato STIF-RATP

Objetivos de puntualidad reafirmados

En la red de autobuses, Île-de-France Mobilités y RATP han comenzado a revisar los tiempos de viaje de todas las líneas. Un comité de seguimiento del tiempo de viaje examinará la discrepancia entre los tiempos teóricos y reales de todas las líneas de autobús durante la vigencia del contrato.

A partir de 2016, se desplegarán recursos adicionales, mediante la contratación de 160 maquinistas, en las 40 líneas de autobús más afectadas por las condiciones del tráfico. Además, la RATP se ha comprometido a reclutar 250 agentes adicionales para reforzar la calidad de la producción. La implementación de la oferta de autobuses se mide cada trimestre.

RER: En las líneas A y B, cooperadas por SNCF y RATP, ambos operadores continuarán su colaboración para desarrollar una oferta más sólida, especialmente durante las horas punta en las líneas A y L desde la estación Saint-Lazare. Este refuerzo de la oferta es posible gracias a la mayor capacidad de los nuevos trenes.

Medición de la puntualidad

Una colaboración reforzada con SNCF Mobilités y SNCF Réseau debería mejorar la gestión de situaciones interrumpidas. Un indicador específico en la línea A fomenta el progreso en la puntualidad.

Además, ahora se mide la puntualidad cada mes, lo más cerca posible de las necesidades de los pasajeros. Los resultados de puntualidad distinguen entre horas fuera de hora punta y horas punta.

Estaciones de servicio

Se realiza una mejor supervisión del servicio de la estación. La interconexión con la SNCF en el RER se mantiene en caso de huelga (si el tráfico previsto es mayor o igual al 75% de la oferta de referencia).

Para el metro, los mecanismos animan a la RATP a hacer una oferta lo más cercana posible a las necesidades de los pasajeros. La igualación anual ya no es válida, el tiempo de espera en el metro no debe superar los 5 minutos hasta las 21:00.

Mejora de la calidad del servicio

La información, la seguridad y la limpieza mejoran la calidad del servicio prestado a los pasajeros.

Información para los pasajeros

Los datos de información de pasajeros deben basarse sistemáticamente en repositorios comunes, compartidos entre operadores y reunidos por Île-de-France Mobilités, incluso en situaciones de interrupciones. A corto y medio plazo, los pasajeros tendrán acceso a información multioperador y multimedia: mapeo, pantallas dinámicas, información de audio, etc. Así, Île-de-France Mobilités participa en servicios digitales actuales y futuros para viajes sencillos y fluidos, etc.

Los datos en tiempo real están disponibles en la web de Datos Abiertos de Île-de-France Mobilités.

A partir de estos datos, Île-de-France Mobilités permite el desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de nuevos actores.

Seguridad y limpieza

Recursos adicionales permiten reforzar la presencia humana en la estación y la seguridad. El contrato prevé 100 agentes adicionales del GPSR y 100 mediadores adicionales para reforzar los equipos de apoyo en autobús durante la noche.

Los requisitos de limpieza de Île-de-France Mobilités se reflejan en la renovación de ciertas estaciones del RER y en el refuerzo de la limpieza de estaciones, estaciones y trenes.

Quejas de pasajeros

La "carta de compromiso de Île-de-France para la tramitación de quejas" tiene como objetivo armonizar las prácticas y compromisos en este ámbito. Incluye los estándares de calidad que deben respetar todos los operadores y un sistema para compartir información sobre temas comunes en el transporte en la región de Île-de-France. Esto permitirá responder de forma más coordinada, eficiente y coherente a las demandas de los viajeros.

Inversiones ambiciosas hacia la transición energética

El programa de inversión asciende a 8.500 millones en 5 años. Está orientado hacia la transición energética.

Además, este programa de inversión debe garantizar la renovación de la infraestructura, la implementación de los planes maestros del RER, la automatización continua de la línea 4 y los sistemas operativos del metro, la modernización del sistema de billetes, etc.

Una preocupación ambiental y social reafirmada

Las nuevas cláusulas permiten fomentar las "compras solidarias".

Las preocupaciones medioambientales se han ampliado para incluir la calidad del aire, el ruido y la exposición a campos electromagnéticos.

Se ha establecido un incentivo económico para apoyar que la RATP obtenga (o mantenga) la norma ISO 14001 sobre la gestión ambiental de los sitios industriales.