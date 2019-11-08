Contrato STIF-SNCF

Objetivos de puntualidad reafirmados

El respeto por la puntualidad y la calidad de la oferta ofrecida es un imperativo fundamental.

Este objetivo se refleja en la implementación de varias medidas concretas para mejorar la fiabilidad de la oferta:

Un acercamiento operativo de operadores (SNCF Mobilités, SNCF Réseau, RATP) en el RER A en tiempo real, especialmente en situaciones interrumpidas.

Implementación de un plan de acción específico para la red de Saint Lazare.

La forma en que se calcula la puntualidad está cambiando para reflejar mejor la experiencia de los pasajeros:

Promoviendo el progreso en la puntualidad en toda la línea RER A,

Mejor información sobre los servicios de la estación, especialmente en situaciones interrumpidas,

Un seguimiento más detallado de la puntualidad, distinguiendo entre horas punta y fuera de hora punta,

Un incentivo económico calculado cada mes,

Teniendo en cuenta el viaje "origen-destino" del viajero, se libera de la configuración ramal por ramal de ciertas líneas de la red. Este método de cálculo se compartirá con las asociaciones de pasajeros implicadas y se aplicará desde 2017 en las líneas C y D del RER.

Finalmente, el nuevo contrato insiste en tener en cuenta y supervisar el impacto de las obras previstas y los medios alternativos que se implementarán en el servicio prestado a los pasajeros.

Una mayor demanda de calidad de servicio

Se desplegarán 290 agentes adicionales para atender a los pasajeros, para asistencia, información y seguridad. La presencia humana en las estaciones más concurridas garantiza la apertura hasta que el último tren, EML (Equipo de Línea Móvil), se movilice en las demás estaciones para ofrecer un nivel de servicio reforzado.

La teleoperación permitirá garantizar el funcionamiento óptimo del equipo de la estación (ascensores, escaleras mecánicas y validadores).

Las personas con movilidad reducida se beneficiarán de una solución de transporte en todas las estaciones accesibles de la red, un sistema sin reserva en las estaciones SDA (más del 90% de las cantidades) de 6:30 a.m. a 8:00 p.m.

Información regional consistente y estandarizada

La información difundida a los pasajeros se armonizará: se basará en estándares comunes a todos los operadores, a toda la red y a todos los medios de información (mapas, pantallas dinámicas, información sonora, etc.), y en todos los modos de transporte combinados.

Además, los datos en tiempo real están disponibles en Datos Abiertos.

Por último, la experiencia del pasajero se medirá mediante una encuesta de percepción única compartida entre Île-de-France Mobilités y SNCF Mobilités entre unos 70.000 pasajeros.

Quejas de pasajeros

El desarrollo de una "Carta de Compromiso de Île-de-France para la Tramitación de Reclamaciones" armonizará las prácticas y compromisos de los operadores en la tramitación de reclamaciones de pasajeros; Debería permitir responder de forma más coordinada, eficiente y coherente a los usuarios de la región de Île-de-France.

Inversiones ambiciosas para modernizar las redes

Se invertirán 3.800 millones de euros a lo largo de 4 años para:

Renovación y modernización de la flota de material rodante ferroviario

Adaptación de talleres de mantenimiento a nuevos equipos

Continuar la adaptación de las estaciones: accesibilidad, renovación, desaturación

Seguir mejorando la comodidad de espera y la información para los pasajeros en la estación

facilitar el viaje del pasajero mediante equipos intermodales: gligo, información multimodal, etc.

Una preocupación social y medioambiental reafirmada

SNCF Mobilités presentará cada año un informe de Responsabilidad Social y Ambiental (RSC) específico para TRANSILIEN en Île-de-France Mobilités. Esta evaluación mostrará la consideración de la salud de los pasajeros y residentes locales, la búsqueda de sobriedades energéticas, los pasos para obtener o mantener la certificación ISO 14001 para los centros de mantenimiento y los requisitos sociales.