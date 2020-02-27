Relaciones institucionales

Aportar experiencia a organizaciones asociadas

Île-de-France Mobilités, a través de su gobernanza y competencias, mantiene relaciones con todos los actores nacionales e internacionales del transporte. Es miembro del Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), de la Association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), de la Association for the Development of Transport, Environment and Traffic Techniques (Atec ITS), de la APUR (Atelier parisien d'urbanisme) y de Airparif.

Dentro de estos organismos, Île-de-France Mobilités participa regularmente en el desarrollo de programas anuales de estudio. En lo que respecta a Airparif, Île-de-France Mobilités participa más específicamente en el desarrollo del Programa Regional de Monitorización de la Calidad del Aire, que constituye la hoja de ruta plurianual para la acción de Airparif.

Debatir los retos del transporte público mediante un diálogo continuo con todas las partes interesadas

Además de los grupos de los que es miembro y miembro, Île-de-France Mobilités se reúne frecuentemente con cargos electos y socios de la sociedad civil. Estos intercambios son esenciales para desarrollar la experiencia y comprender mejor el desafío del transporte público en Île-de-France.

Así, Île-de-France Mobilités interviene regularmente ante la Asociación de Regiones de Francia o la Asociación de Alcaldes de Île-de-France (AMIF) para presentar su acción en todos los territorios. Île-de-France Mobilités ofrece a representantes electos, asociaciones y usuarios recomendaciones sobre movilidad, calidad de servicio, transición energética e intermodalidad.

Finalmente, Île-de-France Mobilités participa, en cuanto se le solicita, en el trabajo de las instituciones públicas encargadas de cuestiones económicas, sociales y medioambientales, como la Asamblea Nacional, el Senado y el Consejo Económico y Social. Su experiencia en movilidad ayuda a informar la acción pública.