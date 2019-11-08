Relaciones internacionales

Delegaciones extranjeras

Cada año, Île-de-France Mobilités recibe a numerosas delegaciones extranjeras de Europa, Asia, África, Oriente Medio y América, permitiendo a Île-de-France Mobilités mostrar su modelo de gobernanza, su organización, sus habilidades y su know-how.

La Asociación de Autoridades de Transporte de las Metrópolis Europeas (EMTA)

Por iniciativa de Île-de-France Mobilités, en 1998 se creó la asociación EMTA (Autoridades Metropolitanas Europeas de Transporte). Ahora reúne a 25 miembros de las mayores ciudades de 15 países europeos, responsables de la organización del transporte público y la movilidad sostenible para unos 85 millones de ciudadanos. El papel de EMTA es promover el diálogo, las buenas prácticas y la experimentación entre sus miembros. EMTA también defiende los intereses de las autoridades organizadoras de transporte a nivel europeo e internacional, poniendo en el centro de sus preocupaciones las expectativas de los pasajeros en términos de movilidad sostenible y desarrollo de la innovación.

EMTA es un interlocutor privilegiado para la Comisión Europea, en particular para la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG MOVE), que participa regularmente en los seminarios de la asociación durante los cuales se debaten cuestiones actuales sobre la normativa europea o la evolución de las condiciones económicas. De estos seminarios han surgido publicaciones (boletines EMTA y informes EMTA) que contribuyen a la reflexión sobre las políticas europeas de transporte.

La Red Europea de POLIS

POLIS es una red de ciudades y regiones europeas que trabajan en el campo de tecnologías innovadoras en beneficio del transporte a nivel local, basándose en el intercambio de experiencias y conocimientos. El objetivo de POLIS es mejorar el transporte urbano teniendo en cuenta las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del transporte.

La Asociación Internacional de Transporte Público (UITP)

Como miembro de la Unión Internacional de Transporte Público, Île-de-France Mobilités forma parte del Comité de Autoridades Organizadoras en cuestiones de gobernanza y organización del transporte público urbano. Este Comité se reúne dos veces al año y trata cuestiones clave en el ámbito de la movilidad urbana sostenible, como las PDUs, vehículos limpios, contratos con operadores, recursos financieros, etc.