Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confía la operación de las redes de transporte de Île-de-France a los operadores:

Contratos con operadores de transporte

En noviembre de 2015 se firmaron nuevos contratos con la RATP (para el periodo 2016-2020) y con la SNCF (para el periodo 2016-2019). Estos contratos proporcionan un marco para la organización y el desarrollo del transporte público en la región de Île-de-France. Así, permiten la implementación operativa de políticas de oferta y servicio para los pasajeros en la región de Île-de-France y confirman la mejora en el transporte público decidida por el Consejo de la Unión de Transporte de Île-de-France.

Estas mejoras se refieren a la seguridad, la información en tiempo real a los pasajeros, la limpieza y la implementación de nuevos servicios; durante este periodo se desplegarán 490 agentes adicionales para reforzar la recepción y seguridad de los pasajeros a bordo de trenes, autobuses y en estaciones y estaciones.

Estos contratos contemplan inversiones de 12.300 millones de euros para, entre otras cosas, la renovación del material rodante, la transición energética, la mejora y construcción de nuevas estaciones, etc.

La Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris es una institución pública creada por el Estado para construir el nuevo metro automático Grand Paris. Está pilotando un proyecto de red de transporte, el Grand Paris Express, cuya ruta ha sido aclarada tras un debate público sin precedentes, que reúne los puntos de vista del Estado y de la región de Île-de-France y que ahora cuenta con un fuerte apoyo de los habitantes de la región de Île-de-France y sus representantes electos.

Es una institución pública bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda e Igualdad Territorial, así como del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, y los Ministerios de Economía, Recuperación Industrial y Asuntos Digitales, y de Finanzas y Cuentas Públicas.

La Société du Grand Paris estableció el diseño y desarrollo del plan general y los proyectos de infraestructura que conforman la red de transporte público Grand Paris. También debe garantizar que se lleve a cabo, lo que incluye en particular: