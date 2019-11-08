STIF-RATP-Vertrag

Pünktlichkeitsziele bekräftigt

Im Busnetz haben Île-de-France Mobilités und RATP eine Überprüfung der Fahrzeiten aller Linien eingeleitet. Ein Ausschuss zur Überwachung der Fahrzeit wird die Diskrepanz zwischen den theoretischen und den tatsächlichen Zeiten aller Buslinien über die Vertragslaufzeit untersuchen.

Ab 2016 werden zusätzliche Ressourcen durch die Einstellung von 160 Maschinisten auf den 40 Buslinien eingesetzt, die am stärksten von den Verkehrsbedingungen betroffen sind. Darüber hinaus hat sich RATP verpflichtet, 250 zusätzliche Agenten einzustellen, um die Qualität der Produktion zu verbessern. Die Realisierung des Busangebots wird vierteljährlich gemessen.

RER: Auf den Linien A und B, die von SNCF und RATP gemeinsam betrieben werden, werden die beiden Betreiber ihre Zusammenarbeit fortsetzen, um ein robusteres Angebot zu entwickeln, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten auf den Linien A und L vom Bahnhof Saint-Lazare. Diese Angebotsverstärkung ist durch die größere Kapazität der neuen Züge möglich.

Messung der Pünktlichkeit

Eine engere Zusammenarbeit mit SNCF Mobilités und SNCF Réseau dürfte das Management gestörter Situationen verbessern. Ein spezifischer Indikator auf Linie A fördert Fortschritte bei der Pünktlichkeit.

Darüber hinaus wird die Pünktlichkeit jetzt jeden Monat gemessen, so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Reisenden. Pünktlichkeitsergebnisse unterscheiden zwischen Schwachlast- und Spitzenzeiten.

Bedienung der Bahnhöfe

Es wird eine bessere Überwachung des Dienstes zu den Bahnhöfen durchgeführt. Die Verbindung mit der SNCF auf der RER wird im Falle eines Streiks aufrechterhalten (wenn der geplante Verkehr größer oder gleich 75 % des Referenzangebots ist).

Für die U-Bahn ermutigen Mechanismen die RATP, ein Angebot zu erstellen, das den Bedürfnissen der Fahrgäste so nahe wie möglich kommt. Der jährliche Ausgleich gilt nicht mehr, die Wartezeit darf in der U-Bahn bis 21 Uhr 5 Minuten nicht überschreiten...

Verbesserung der Servicequalität

Information, Sicherheit und Sauberkeit verbessern die Servicequalität für Reisende.

Informationen für Reisende

Die Fahrgastinformationsdaten müssen systematisch auf gemeinsamen Repositorien beruhen, die zwischen den Betreibern ausgetauscht und von Île-de-France Mobilités zusammengestellt werden, auch in gestörten Situationen. Kurz- und mittelfristig wird der Reisende über Multi-Operator- und Multimedia-Informationen verfügen: Kartierung, dynamische Bildschirme, Toninformationen usw. Île-de-France Mobilités beteiligt sich somit an aktuellen und zukünftigen digitalen Diensten für einfache, flüssige Reisen usw.

Echtzeitdaten sind auf der Website Open Data von Île-de-France Mobilités verfügbar.

Auf der Grundlage dieser Daten ermöglicht Île-de-France Mobilités die Entwicklung neuer Anwendungen durch neue Akteure.

Sicherheit und Sauberkeit

Zusätzliche Ressourcen ermöglichen es, die menschliche Präsenz am Bahnhof und die Sicherheit zu stärken. Der Vertrag sieht 100 zusätzliche GPSR-Agenten und 100 zusätzliche Mediatoren vor, um die Nachtbusbegleitteams zu verstärken.

Die Anforderungen von Île-de-France Mobilités an die Sauberkeit spiegeln sich in der Renovierung bestimmter RER-Bahnhöfe wider, indem die Reinigung von Bahnhöfen, Bahnhöfen und Zügen verstärkt wird.

Anspruch auf Reisende

Die "Charta der Verpflichtung der Ile-de-France für die Bearbeitung von Beschwerden" zielt darauf ab, die Praktiken und Verpflichtungen in diesem Bereich zu harmonisieren. Es umfasst die Qualitätsstandards, die von allen Betreibern eingehalten werden müssen, und ein System für den Informationsaustausch zu Themen, die dem Verkehr in der Region Ile-de-France gemeinsam sind. Dies wird es ermöglichen, koordinierter, effizienter und kohärenter auf die Anfragen der Reisenden zu reagieren.

Ambitionierte Investitionen in die Energiewende

Das Investitionsprogramm beläuft sich auf 8,5 Milliarden über 5 Jahre. Sie ist auf die Energiewende ausgerichtet.

Darüber hinaus muss dieses Investitionsprogramm eine Erneuerung der Infrastruktur, die Umsetzung der RER-Masterpläne, die Fortsetzung der Automatisierung der U-Bahn-Linie 4 und der Betriebssysteme, die Modernisierung des Ticketing-Systems usw. gewährleisten.

Ein ökologisches und soziales Anliegen bekräftigt

Neue Klauseln ermöglichen es, "solidarische Einkäufe" zu fördern.

Die Umweltbedenken werden ausgeweitet und betreffen nun die Luftqualität, den Lärm und die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Es wurde ein finanzieller Anreiz geschaffen, um die Erlangung (oder Aufrechterhaltung) der Norm ISO 14001 für das Umweltmanagement von Industriestandorten durch RATP zu unterstützen.