STIF-SNCF-Vertrag

Pünktlichkeitsziele bekräftigt

Die Einhaltung der Pünktlichkeit und Qualität des Angebots ist ein wichtiges Gebot.

Dieses Ziel spiegelt sich in der Umsetzung mehrerer konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Angebots wider:

Eine operative Annäherung der Betreiber (SNCF Mobilités, SNCF Réseau, RATP) auf der RER A in Echtzeit, insbesondere in gestörten Situationen.

Umsetzung eines spezifischen Aktionsplans für das Netzwerk Saint Lazare.

Die Methode zur Berechnung der Pünktlichkeit entwickelt sich weiter, um die Erfahrungen der Reisenden besser widerzuspiegeln:

Förderung des Fortschritts der Pünktlichkeit auf der gesamten RER A-Linie,

Bessere Informationen über den Betrieb von Bahnhöfen, insbesondere in gestörten Situationen,

Genauere Überwachung der Pünktlichkeit, Unterscheidung zwischen Spitzen- und Nebenzeiten,

Ein monatlich berechneter finanzieller Anreiz,

Eine Berücksichtigung der "Start-Ziel"-Route des Fahrgastes, um die Konfiguration bestimmter Linien des Netzes nach Zweigen zu überwinden. Diese Berechnungsmethode wird mit den betroffenen Fahrgastverbänden geteilt und ab 2017 auf die Linien C und D der RER angewendet.

Schließlich besteht der neue Vertrag auf der Berücksichtigung und Überwachung der Auswirkungen der geplanten Arbeiten und der einzurichtenden alternativen Mittel auf den Dienst für die Fahrgäste.

Erhöhter Anspruch an Servicequalität

290 zusätzliche Mitarbeiter werden eingesetzt, um den Reisenden zu helfen, sie zu informieren, zu informieren und zu sichern. Eine menschliche Präsenz in den verkehrsreichsten Bahnhöfen garantiert die Öffnung bis zum letzten Zug, EMLs (Mobile Line Team) werden an den anderen Bahnhöfen mobilisiert, um ein verbessertes Serviceniveau zu bieten.

Die Teleoperation gewährleistet den optimalen Betrieb der Geräte in den Bahnhöfen (Aufzüge, Rolltreppen und Validatoren).

Personen mit eingeschränkter Mobilität profitieren von einer Transportlösung in allen zugänglichen Bahnhöfen des Netzes, einem reservierungsfreien System an SDA-Stationen (mehr als 90% der Beträge) von 6:30 bis 20:00 Uhr.

Konsistente und standardisierte regionale Informationen

Die an die Fahrgäste verteilten Informationen werden harmonisiert: Sie stammen aus gemeinsamen Repositorien für alle Betreiber, für das gesamte Netz und für alle Informationsmedien (Kartographie, dynamische Bildschirme, Toninformationen usw.), alle Verkehrsträger zusammengenommen.

Darüber hinaus werden Echtzeitdaten in Open Data zur Verfügung gestellt.

Schließlich wird das Gefühl der Fahrgäste anhand einer einzigen Umfrage gemessen, die Île-de-France Mobilités und SNCF Mobilités unter rund 70.000 Fahrgästen teilen.

Anspruch auf Reisende

Die Entwicklung einer "Charta der Verpflichtung zur Bearbeitung von Beschwerden in der Region Ile-de-France" wird die Praktiken und Verpflichtungen der Betreiber bei der Bearbeitung von Beschwerden von Reisenden harmonisieren; Sie sollte es ermöglichen, koordinierter, wirksamer und kohärenter auf die Nutzer in der Region Paris zu reagieren.

Ehrgeizige Investitionen zur Modernisierung der Netze

3,8 Milliarden Euro werden über einen Zeitraum von 4 Jahren investiert, um:

Erneuerung und Modernisierung der Schienenfahrzeugflotte

Anpassung der Wartungswerkstätten an neue Geräte

Weitere Anpassung der Bahnhöfe: Zugänglichkeit, Renovierung, Entsättigung

Weitere Verbesserung des Wartekomforts und der Fahrgastinformation am Bahnhof

Erleichterung der Personenreise durch intermodale Einrichtungen: Véligo, multimodale Informationen usw.

Ein soziales und ökologisches Anliegen bekräftigt

SNCF Mobilités wird Île-de-France Mobilités jedes Jahr einen Bericht zur sozialen und ökologischen Verantwortung (CSR) speziell für TRANSILIEN vorlegen. Diese Bewertung wird die Berücksichtigung der Gesundheit von Reisenden und Anwohnern, die Suche nach Energienüchternheit, die Schritte zur Erlangung oder Aufrechterhaltung der ISO 14001-Zertifizierung für Wartungszentren und die sozialen Anforderungen aufzeigen.