Institutionelle Beziehungen

Bringen Sie Fachwissen in Partnerorganisationen ein

Île-de-France Mobilités unterhält durch seine Governance und Kompetenzen Beziehungen zu allen nationalen und internationalen Verkehrsakteuren. Sie ist Mitglied des Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), der Association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), der Association pour le Développement des Techniques de Transport d'Environnement et de Circulation (Atec ITS), APUR (Atelier parisien d'urbanisme) und Airparif.

Innerhalb dieser Gremien beteiligt sich Île-de-France Mobilités regelmäßig an der Entwicklung der jährlichen Studienprogramme. In Bezug auf Airparif beteiligt sich Île-de-France Mobilités insbesondere an der Entwicklung des regionalen Programms zur Überwachung der Luftqualität, das den mehrjährigen Fahrplan für die Maßnahmen von Airparif darstellt.

Austausch über die Herausforderungen des öffentlichen Verkehrs durch einen ständigen Dialog mit allen Beteiligten

Neben den Gruppen, in denen sie Mitglied und Mitglied ist, trifft sich Île-de-France Mobilités häufig mit Mandatsträgern und Partnern der Zivilgesellschaft. Dieser Austausch ist unerlässlich, um sein Fachwissen zu entwickeln und das Problem des öffentlichen Verkehrs in der Ile-de-France besser zu verstehen.

So interveniert Île-de-France Mobilités regelmäßig beim Verband der Regionen Frankreichs oder beim Verband der Bürgermeister der Ile-de-France (AMIF), um seine Aktionen in allen Gebieten vorzustellen. Île-de-France Mobilités gibt Empfehlungen für Mandatsträger, Verbände und Nutzer in Bezug auf Mobilität, Servicequalität, Energiewende und Intermodalität.

Schließlich beteiligt sich Île-de-France Mobilités auf Anfrage an der Arbeit öffentlicher Einrichtungen, die für wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Fragen zuständig sind, wie der Nationalversammlung, dem Senat und dem Wirtschafts- und Sozialrat. Seine Expertise im Bereich Mobilität trägt dazu bei, das öffentliche Handeln zu informieren.