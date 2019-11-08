Internationale Beziehungen

Ausländische Delegationen

Jedes Jahr empfängt Île-de-France Mobilités zahlreiche ausländische Delegationen aus Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Amerika, so dass Île-de-France Mobilités sein Governance-Modell, seine Organisation, seine Fähigkeiten und sein Know-how präsentieren kann.

Verband der Verkehrsbehörden europäischer Metropolen (EMTA)

Auf Initiative von Île-de-France Mobilités wurde 1998 der Verband EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) gegründet. Mittlerweile vereint sie 25 Mitglieder aus den größten Städten von 15 europäischen Ländern, die für die Organisation des öffentlichen Verkehrs und die nachhaltige Mobilität von rund 85 Millionen Bürgern verantwortlich sind. Die Rolle der EMTA besteht darin, den Dialog, bewährte Verfahren und Experimente zwischen ihren Mitgliedern zu fördern. Die EMTA verteidigt auch die Interessen der Verkehrsbehörden auf europäischer und internationaler Ebene, indem sie die Erwartungen der Fahrgäste in Bezug auf nachhaltige Mobilität und die Entwicklung von Innovationen in den Mittelpunkt ihrer Anliegen stellt.

Die EMTA ist ein privilegierter Ansprechpartner für die Europäische Kommission, insbesondere für die Generaldirektion Mobilität und Verkehr (GD MOVE), die regelmäßig an den Seminaren des Verbandes teilnimmt, in denen aktuelle Fragen der europäischen Regulierung oder der Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen erörtert werden. Publikationen (EMTA-Newsletter und EMTA-Briefe) sind aus diesen Seminaren hervorgegangen und tragen zur Reflexion über die europäische Verkehrspolitik bei.

Das europäische POLIS-Netzwerk

POLIS ist ein Netzwerk europäischer Städte und Regionen, die im Bereich innovativer Technologien für den lokalen Verkehr auf der Grundlage des Erfahrungs- und Wissensaustauschs arbeiten. Ziel von POLIS ist es, den städtischen Verkehr zu verbessern, indem die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen des Verkehrs berücksichtigt werden.

Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP)

Als Mitglied des Internationalen Verbands des öffentlichen Verkehrs sitzt Île-de-France Mobilités im Ausschuss der organisierenden Behörden für Fragen der Governance und Organisation des öffentlichen Nahverkehrs. Dieser Ausschuss trifft sich zweimal im Jahr und befasst sich mit Schlüsselfragen der nachhaltigen urbanen Mobilität wie UDPs, saubere Fahrzeuge, Verträge mit Betreibern, finanzielle Ressourcen usw.