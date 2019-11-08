Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) betraut Betreiber mit dem Betrieb der Verkehrsnetze der Île-de-France:

Verträge mit Transportunternehmen

Im November 2015 wurden neue Verträge mit der RATP (für den Zeitraum 2016-2020) und mit der SNCF (für den Zeitraum 2016-2019) unterzeichnet. Diese Verträge bilden einen Rahmen für die Organisation und Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France. Sie ermöglichen somit die operative Umsetzung der Angebots- und Servicepolitik für die Fahrgäste in der Region Ile-de-France und bestätigen die vom Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France beschlossene Verbesserung des öffentlichen Verkehrs.

Diese Verbesserungen konzentrieren sich auf Sicherheit, Echtzeit-Fahrgastinformation, Sauberkeit und die Implementierung neuer Dienste, 490 zusätzliche Agenten werden in diesem Zeitraum eingesetzt, um den Empfang und die Sicherheit der Fahrgäste an Bord von Zügen, Bussen und Bahnhöfen zu verbessern.

Diese Verträge sehen Investitionen in Höhe von 12,3 Mrd. EUR vor, insbesondere für die Erneuerung des rollenden Materials, die Energiewende, die Verbesserung und den Bau neuer Bahnhöfe, Bahnhöfe usw.

Die Société du Grand Paris

Die Société du Grand Paris ist eine öffentliche Einrichtung, die vom Staat für den Bau der neuen automatischen U-Bahn von Grand Paris gegründet wurde. Sie leitet ein Verkehrsnetzprojekt, den Grand Paris Express, dessen Route durch eine beispiellose öffentliche Debatte festgelegt wurde, die die Standpunkte des Staates und der Region Île-de-France zusammenbringt und die heute von den Einwohnern der Ile-de-France und ihren gewählten Vertretern sehr stark unterstützt wird.

Es handelt sich um eine öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für Wohnungsbau und territoriale Gleichstellung sowie dem Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung und Energie und den Ministerien für Wirtschaft, produktive Erholung und Digitales sowie Finanzen und öffentliche Finanzen untersteht.

Die Société du Grand Paris entwarf und entwickelte den Gesamtplan und die Infrastrukturprojekte, aus denen sich das öffentliche Verkehrsnetz des Großraums Paris zusammensetzt. Sie muss auch für ihre Umsetzung sorgen, die insbesondere Folgendes umfasst: