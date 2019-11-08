Contratto STIF-RATP

Riaffermati gli obiettivi di puntualità

Sulla rete di autobus, Île-de-France Mobilités e RATP hanno avviato una revisione dei tempi di percorrenza di tutte le linee. Un comitato di monitoraggio dei tempi di percorrenza esaminerà la discrepanza tra i tempi teorici ed effettivi di tutte le linee di autobus, nel corso della durata del contratto.

Dal 2016 saranno impiegate risorse aggiuntive, attraverso l'assunzione di 160 macchinisti, sulle 40 linee di autobus più penalizzate dalle condizioni del traffico. Inoltre, RATP si è impegnata ad assumere 250 agenti aggiuntivi per rafforzare la qualità della produzione. Il completamento dell'offerta di autobus viene misurato trimestralmente.

RER: Sulle linee A e B, co-gestite da SNCF e RATP, i due operatori continueranno la loro collaborazione per sviluppare un'offerta più robusta, in particolare nelle ore di punta sulla linea A e sulla linea L dalla stazione di Saint-Lazare. Questo aumento dell'offerta è reso possibile dalla maggiore capacità dei nuovi treni.

Misurazione della puntualità

Una collaborazione rafforzata con SNCF Mobilités e SNCF Réseau dovrebbe migliorare la gestione delle situazioni perturbate. Un indicatore specifico sulla linea A incoraggia i progressi in termini di puntualità.

Inoltre, la puntualità viene ora misurata ogni mese, il più vicino possibile alle esigenze dei viaggiatori. I risultati della puntualità distinguono tra ore non di punta e ore di punta.

Servizi alle stazioni

Viene effettuato un migliore monitoraggio del servizio delle stazioni. L'interconnessione con SNCF sulla RER viene mantenuta in caso di sciopero (se il traffico previsto è superiore o uguale al 75% dell'offerta di riferimento).

Per la metropolitana, i meccanismi incoraggiano la RATP a produrre un'offerta il più vicino possibile alle esigenze dei passeggeri. La perequazione annuale non è più valida, il tempo di attesa non deve superare i 5 minuti in metropolitana fino alle 21 ...

Migliorare la qualità del servizio

Informazione, sicurezza e pulizia migliorano la qualità del servizio fornito ai viaggiatori.

Informazioni per i passeggeri

I dati informativi sui passeggeri devono essere sistematicamente basati su archivi comuni, condivisi tra gli operatori e assemblati da Île-de-France Mobilités, anche in situazioni perturbate. A breve e medio termine, il viaggiatore avrà accesso a informazioni multi-operatore e multi-mediale: mappatura, schermi dinamici, informazioni sonore, ecc. Île-de-France Mobilités partecipa quindi ai servizi digitali attuali e futuri per viaggi semplici e fluidi, ecc.

I dati in tempo reale sono disponibili sul sito Open Data di Île-de-France Mobilités.

Sulla base di questi dati, Île-de-France Mobilités consente lo sviluppo di nuove applicazioni da parte di nuovi attori.

Sicurezza e pulizia

Ulteriori risorse consentono di rafforzare la presenza umana nelle stazioni e la sicurezza. Il contratto prevede 100 agenti GPSR aggiuntivi e 100 mediatori aggiuntivi per rafforzare le squadre di accompagnamento degli autobus durante la notte.

I requisiti di pulizia di Île-de-France Mobilités si riflettono nella ristrutturazione di alcune stazioni RER e nel rafforzamento della pulizia di stazioni, stazioni e treni.

Reclami dei viaggiatori

La "Carta d'impegno dell'Ile-de-France per il trattamento dei reclami" mira ad armonizzare le pratiche e gli impegni in questo settore. Comprende gli standard di qualità che devono essere rispettati da tutti gli operatori e un sistema per la condivisione di informazioni su argomenti comuni ai trasporti nella regione di Parigi. Ciò consentirà di rispondere in modo più coordinato, efficiente e coerente alle richieste dei viaggiatori.

Investimenti ambiziosi nella transizione energetica

Il programma di investimenti ammonta a 8,5 miliardi in 5 anni. È orientato alla transizione energetica.

Inoltre, questo programma di investimenti deve garantire il rinnovo delle infrastrutture, l'attuazione dei piani generali RER, la continua automazione della linea 4 della metropolitana e dei sistemi operativi, la modernizzazione del sistema di bigliettazione, ecc.

Riaffermata la preoccupazione ambientale e sociale

Nuove clausole incoraggiano gli "acquisti solidali".

Le preoccupazioni ambientali sono ampliate e ora riguardano la qualità dell'aria, il rumore e l'esposizione ai campi elettromagnetici.

È stato stabilito un incentivo finanziario per sostenere l'ottenimento (o il mantenimento) da parte della RATP dello standard ISO 14001 relativo alla gestione ambientale dei siti industriali.