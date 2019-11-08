Contratto STIF-SNCF

Riaffermati gli obiettivi di puntualità

Il rispetto della puntualità e della qualità dell'offerta effettuata è un imperativo fondamentale.

Questo obiettivo si riflette nell'attuazione di diverse misure concrete per migliorare l'affidabilità dell'approvvigionamento:

Un riavvicinamento operativo degli operatori (SNCF Mobilités, SNCF Réseau, RATP) sulla RER A in tempo reale, soprattutto in situazioni perturbate.

Un'implementazione di un piano d'azione specifico per la rete Saint Lazare.

Il metodo di calcolo della puntualità si sta evolvendo per riflettere meglio l'esperienza dei viaggiatori:

Una valutazione dei progressi della puntualità sull'intera linea della RER A,

Migliore informazione sul servizio alle stazioni, soprattutto in situazioni perturbate,

Un monitoraggio più preciso della puntualità, distinguendo tra ore di punta e ore non di punta,

Un incentivo finanziario calcolato mensilmente,

Una considerazione del percorso "origine-destinazione" del passeggero, per superare la configurazione per ramo di alcune linee della rete. Questo metodo di calcolo sarà condiviso con le associazioni di viaggiatori interessate e applicato dal 2017 sulle linee C e D della RER.

Infine, il nuovo contratto insiste sul prendere in considerazione e monitorare l'impatto dei lavori programmati, e i mezzi alternativi da mettere in atto, sul servizio fornito ai passeggeri.

Una maggiore domanda di qualità del servizio

290 agenti aggiuntivi saranno dispiegati al servizio del viaggiatore, per la sua assistenza, informazione e sicurezza. Una presenza umana nelle stazioni più trafficate garantisce l'apertura fino all'ultimo treno, EML (Mobile Line Team) sono mobilitati sulle altre stazioni per offrire un livello di servizio rafforzato.

La teleoperazione garantirà il funzionamento ottimale delle apparecchiature nelle stazioni (ascensori, scale mobili e validatori).

Le persone con mobilità ridotta beneficeranno di una soluzione di trasporto in tutte le stazioni accessibili della rete, un sistema senza prenotazione sulle stazioni SDA (oltre il 90% degli importi) dalle 6:30 alle 20:00.

Informazioni regionali coerenti e standardizzate

Le informazioni diffuse ai passeggeri saranno armonizzate: proverranno da archivi comuni a tutti gli operatori, su tutta la rete e su tutti i mezzi di informazione (mappatura, schermi dinamici, informazioni sonore, ecc.), tutti i modi di trasporto combinati.

Inoltre, i dati in tempo reale sono resi disponibili in Open Data.

Infine, l'esperienza dei viaggiatori sarà misurata da un sondaggio di percezione unico condiviso tra Île-de-France Mobilités e SNCF Mobilités tra circa 70.000 passeggeri.

Reclami dei viaggiatori

Lo sviluppo di una "Carta d'impegno dell'Ile-de-France per il trattamento dei reclami" armonizzerà le pratiche e gli impegni degli operatori nel trattamento dei reclami dei passeggeri; Dovrebbe consentire di rispondere in modo più coordinato, efficace e coerente agli utenti dell'Ile-de-France.

Investimenti ambiziosi per modernizzare le reti

3,8 miliardi di euro saranno investiti in 4 anni per:

Rinnovo e ammodernamento del materiale rotabile ferroviario

adattare le officine di manutenzione alle nuove attrezzature

Continuare ad adeguare le stazioni: accessibilità, ristrutturazione, desaturazione

continuare a migliorare il comfort di attesa e l'informazione dei passeggeri alla stazione

Facilitare il viaggio dei passeggeri con strutture intermodali: Véligo, informazioni multimodali, ecc.

Riaffermata la preoccupazione sociale e ambientale

SNCF Mobilités presenterà ogni anno a Île-de-France Mobilités un rapporto di responsabilità sociale e ambientale (CSR) specifico per TRANSILIEN. Questa valutazione mostrerà la considerazione della salute dei viaggiatori e dei residenti, la ricerca della sobrietà energetica, le procedure per ottenere o mantenere la certificazione ISO 14001 per i centri di manutenzione e i requisiti sociali.