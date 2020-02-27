Relazioni istituzionali

Fornire esperienza alle organizzazioni partner
Île-de-France Mobilités, attraverso la sua governance e le sue competenze, mantiene relazioni con tutti gli attori del trasporto nazionale e internazionale. È membro del Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), dell'Association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), dell'Association pour le Développement des Techniques de Transport d'Environnement et de Circulation (Atec ITS), dell'APUR (Atelier parisien d'urbanisme) e di Airparif.
All'interno di questi organismi, Île-de-France Mobilités partecipa regolarmente allo sviluppo di programmi di studio annuali. Per quanto riguarda Airparif, Île-de-France Mobilités è particolarmente coinvolta nello sviluppo del Programma regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, che è la tabella di marcia pluriennale per l'azione di Airparif.
Discutere le sfide del trasporto pubblico attraverso un dialogo permanente con tutte le parti interessate
Oltre ai gruppi di cui è membro e membro, Île-de-France Mobilités incontra spesso funzionari eletti e partner della società civile. Questi scambi sono essenziali per sviluppare le sue competenze e comprendere meglio la sfida del trasporto pubblico nell'Ile-de-France.
Pertanto, Île-de-France Mobilités interviene regolarmente con l'Associazione delle regioni francesi o l'Associazione dei sindaci dell'Ile-de-France (AMIF) per presentare la sua azione in tutti i territori. Per i funzionari eletti, le associazioni e gli utenti, Île-de-France Mobilités fornisce raccomandazioni sulla mobilità, la qualità del servizio, la transizione energetica e l'intermodalità.
Infine, Île-de-France Mobilités partecipa, non appena richiesto, ai lavori delle istituzioni pubbliche responsabili delle questioni economiche, sociali e ambientali, come l'Assemblea nazionale, il Senato o il Consiglio economico e sociale. La sua esperienza nella mobilità aiuta a informare l'azione pubblica.