Relazioni istituzionali

Aggiornato il 2020 February 27

Lo scopo delle relazioni istituzionali è quello di promuovere e arricchire le competenze e l'immagine di Île-de-France Mobilités (ex STIF) e dei suoi servizi, facendo affidamento su una rete di partner. Simposi, forum o tavole rotonde sono luoghi di incontro, scambio, confronto di punti di vista e valutazione che informano l'azione generale. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités lavora da diversi anni per moltiplicare i contatti e le partnership al fine di condividere competenze e, in ultima analisi, migliorare la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France.