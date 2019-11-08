Relazioni internazionali

Delegazioni estere

Ogni anno, Île-de-France Mobilités accoglie numerose delegazioni straniere provenienti da Europa, Asia, Africa, Medio Oriente e America, consentendo a Île-de-France Mobilités di presentare il suo modello di governance, la sua organizzazione, le sue competenze e il suo know-how.

L'Associazione delle autorità dei trasporti metropolitane europee (EMTA)

Su iniziativa di Île-de-France Mobilités, nel 1998 è stata creata l'associazione EMTA (European Metropolitan Transport Authorities). Oggi riunisce 25 membri delle più grandi città di 15 paesi europei responsabili dell'organizzazione del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile per circa 85 milioni di cittadini. Il ruolo dell'EMTA è quello di promuovere il dialogo, le buone pratiche e la sperimentazione tra i suoi membri. L'EMTA difende inoltre gli interessi delle autorità dei trasporti a livello europeo e internazionale ponendo al centro delle sue preoccupazioni le aspettative dei passeggeri in termini di mobilità sostenibile e sviluppo dell'innovazione.

L'EMTA è un interlocutore privilegiato per la Commissione europea, in particolare la Direzione generale per la mobilità e i trasporti (DG MOVE), che partecipa regolarmente ai seminari dell'associazione durante i quali vengono discusse questioni attuali sulla regolamentazione europea o sull'evoluzione delle condizioni economiche. Le pubblicazioni (EMTA Newsletters e EMTA Briefs) sono emerse da questi seminari e contribuiscono alla riflessione sulle politiche europee dei trasporti.

La rete europea POLIS

POLIS è una rete di città e regioni europee che lavorano nel campo delle tecnologie innovative per i trasporti a livello locale sulla base della condivisione di esperienze e conoscenze. L'obiettivo di POLIS è migliorare il trasporto urbano tenendo conto delle dimensioni economica, sociale e ambientale dei trasporti.

Unione internazionale dei trasporti pubblici (UITP)

In qualità di membro dell'Unione internazionale dei trasporti pubblici, Île-de-France Mobilités fa parte del Comitato delle autorità organizzatrici su questioni di governance e organizzazione del trasporto pubblico urbano. Questo comitato si riunisce due volte l'anno e si occupa di questioni chiave nella mobilità urbana sostenibile, come PDU, veicoli puliti, contratti con gli operatori, risorse finanziarie, ecc.