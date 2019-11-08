Île-de-France Mobilités (ex STIF) affida la gestione delle reti di trasporto dell'Île-de-France agli operatori:

Contratti con gli operatori dei trasporti

Nuovi contratti sono stati firmati nel novembre 2015 con RATP (per il periodo 2016-2020) e con SNCF (per il periodo 2016-2019). Questi contratti forniscono un quadro per l'organizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico nell'Île-de-France. Consentono così l'attuazione operativa delle politiche di offerta e servizio per i passeggeri nella regione Ile-de-France e confermano il miglioramento del trasporto pubblico deciso dal Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France.

Questi miglioramenti riguardano la sicurezza, l'informazione dei passeggeri in tempo reale, la pulizia e l'implementazione di nuovi servizi, 490 agenti aggiuntivi saranno dispiegati durante questo periodo per rafforzare l'accoglienza e la sicurezza dei passeggeri a bordo di treni, autobus, stazioni e stazioni.

Questi contratti prevedono investimenti per 12,3 miliardi di euro, in particolare per il rinnovo del materiale rotabile, la transizione energetica, il miglioramento e la costruzione di nuove stazioni, stazioni, ecc.

La Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris è un'istituzione pubblica creata dallo Stato per costruire la nuova metropolitana automatica della Grande Parigi. Sta pilotando un progetto di rete di trasporto, il Grand Paris Express, il cui percorso è stato chiarito da un dibattito pubblico senza precedenti, riunendo i punti di vista dello Stato e della regione Île-de-France e che ora gode di un sostegno molto forte da parte dei residenti dell'Ile-de-France e dei loro rappresentanti eletti.

È un'istituzione pubblica sotto la supervisione del Ministero dell'edilizia abitativa e dell'uguaglianza territoriale, nonché del Ministero dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia e dei ministeri dell'economia, della ripresa produttiva e del digitale e delle finanze e dei conti pubblici.

La Société du Grand Paris ha elaborato la progettazione e lo sviluppo del piano generale e dei progetti infrastrutturali che compongono la rete di trasporto pubblico della Grande Parigi. Deve inoltre garantirne l'attuazione, che comprende in particolare: